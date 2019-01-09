В Госдуме прокомментировали ситуацию с участием в ПАСЕ

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что решение о принятии российской делегацией участия в работе очередной сессии ПАСЕ будет принято до 21 января.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с участием в ПАСЕ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«То, что сейчас происходит, — ошибки с большими корнями. Обсуждаемая сегодня проблема родилась давно. Они ещё в 90-е годы занимали деструктивную позицию, когда на Северном Кавказе шла реальная война с международным терроризмом. Это не просто лишение права голоса или слова», — сказал он.

По словам депутата, даже если демократия в России достаточно молодая, страна сейчас преподаёт Евросоюзу и Парламентской ассамблее урок того, что означают настоящие политические взаимоотношения.

«Если в них не будет искренности, то мы не будем в этом участвовать. Но если они готовы сотрудничать, то мы каждый день будем показывать и доказывать, что тоже готовы к этому в рамках международного права», — заключил Шхагошев.

Решение о том, примет ли российская делегация участие в работе очередной сессии ПАСЕ, будет принято до 21 января.

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