В Госдуме прокомментировали ситуацию с участием в ПАСЕ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что решение о принятии российской делегацией участия в работе очередной сессии ПАСЕ будет принято до 21 января.

«То, что сейчас происходит, — ошибки с большими корнями. Обсуждаемая сегодня проблема родилась давно. Они ещё в 90-е годы занимали деструктивную позицию, когда на Северном Кавказе шла реальная война с международным терроризмом. Это не просто лишение права голоса или слова», — сказал он.

По словам депутата, даже если демократия в России достаточно молодая, страна сейчас преподаёт Евросоюзу и Парламентской ассамблее урок того, что означают настоящие политические взаимоотношения.

«Если в них не будет искренности, то мы не будем в этом участвовать. Но если они готовы сотрудничать, то мы каждый день будем показывать и доказывать, что тоже готовы к этому в рамках международного права», — заключил Шхагошев.

Решение о том, примет ли российская делегация участие в работе очередной сессии ПАСЕ, будет принято до 21 января.