Госдума до 21 января определится с участием в ПАСЕ

Решение о том, примет ли российская делегация участие в работе очередной сессии ПАСЕ, будет принято до 21 января, сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам заместителя председателя ГД Петра Толстого, нижняя палата парламента получила письмо от секретаря ПАСЕ с предложением сформировать делегацию.

«Этот вопрос достаточно подробно обсуждался на Совете ГД, все члены совета, представители всех фракций сошлись во мнении, что необходимо ещё раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в этой организации», — сказал он.

В свою очередь, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что специальное заседание комитета может пройти 16 января, а на следующий день решение будет вынесено на рассмотрение Совета Госдумы.

Ранее сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о возможном прекращении участия России в уставных органах СЕ.