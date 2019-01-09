Госдума до 21 января определится с участием в ПАСЕ

Короткая ссылка
Решение о том, примет ли российская делегация участие в работе очередной сессии ПАСЕ, будет принято до 21 января, сообщает пресс-служба Госдумы.
Госдума до 21 января определится с участием в ПАСЕ
  • РИА Новости

По словам заместителя председателя ГД Петра Толстого, нижняя палата парламента получила письмо от секретаря ПАСЕ с предложением сформировать делегацию.

«Этот вопрос достаточно подробно обсуждался на Совете ГД, все члены совета, представители всех фракций сошлись во мнении, что необходимо ещё раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в этой организации», — сказал он.

В свою очередь, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что специальное заседание комитета может пройти 16 января, а на следующий день решение будет вынесено на рассмотрение Совета Госдумы.

Ранее сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о возможном прекращении участия России в уставных органах СЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить