Эксперт прокомментировал блокировку в США законопроекта по санкциям против России и Ирана

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН прокомментировал блокировку в сенате США документа, который предусматривает введение санкций против России и Ирана за помощь правительству Сирии.

«В американском обществе здоровое постепенно начинает побеждать больное. Болезненное отношение, которое в последние годы мы наблюдали в отношении России, постепенно уходит. Но не следует обольщаться», — заявил он.

Как считает эксперт, санкционный режим — это надолго.

Со своей стороны, политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News выразил мнение, что шатдаун не будет продолжаться вечно и сторонам удастся договориться.

По словам Брутера, это вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп воплощать свои желания в политическую плоскость или демократы поставят барьер.

«Американский посол в Германии делает всё, чтобы положить конец «Северному потоку — 2». Это чистое вмешательство во внутренние дела других стран, и США это не останавливает. Всё так же с этими новыми санкциями по Сирии», — сказал эксперт.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв объяснил блокировку в США законопроекта по санкциям против России и Ирана.