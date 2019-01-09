Эксперт прокомментировал блокировку в США законопроекта по санкциям против России и Ирана
- Здание конгресса США / © Joshua Roberts
- Reuters
«В американском обществе здоровое постепенно начинает побеждать больное. Болезненное отношение, которое в последние годы мы наблюдали в отношении России, постепенно уходит. Но не следует обольщаться», — заявил он.
Как считает эксперт, санкционный режим — это надолго.
Со своей стороны, политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News выразил мнение, что шатдаун не будет продолжаться вечно и сторонам удастся договориться.
По словам Брутера, это вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп воплощать свои желания в политическую плоскость или демократы поставят барьер.
«Американский посол в Германии делает всё, чтобы положить конец «Северному потоку — 2». Это чистое вмешательство во внутренние дела других стран, и США это не останавливает. Всё так же с этими новыми санкциями по Сирии», — сказал эксперт.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв объяснил блокировку в США законопроекта по санкциям против России и Ирана.