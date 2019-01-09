Эксперт оценил заявление министра обороны Норвегии о возможности войны в Европе

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал заявление главы Минобороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена о том, что возможность начала войны в Европе «больше не является немыслимой».

«Я думаю, что это заявление может быть связано как с прошедшими, так и с грядущими учениями. В новостной повестке так или иначе появляются сообщения, которые маркируют возможные события с учениями, проходящими в том числе в Норвегии, как связанные с российской угрозой. Очевидно, что все эти вещи составляют часть одной медийно-военной кампании. В данном случае Норвегия не является самостоятельным инициатором подобных высказываний, это часть системной картины со стороны Лондона и Вашингтона», — сказал эксперт.

Однако Асафов обратил внимание, что война в Европе действительно возможна.

«Но она может происходить не на тех фронтах, которые видят пропагандисты НАТО. Война возможно при дальнейшей эскалации вокруг ситуации Сербии и Косова. Но нагнетание истерии будет продолжаться, и всё это надо воспринимать как большую пиар-кампанию по обоснованию необходимости усиления НАТО», — заключил он.

Ранее глава Минобороны Норвегии заявил, что возможность начала войны в Европе «больше не является немыслимой».