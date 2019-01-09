Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
- © Liang Youchang
- globallookpress.com
Стенограмма выступления министра в ходе заседания «Военного общества Норвегии» опубликована на сайте норвежского правительства.
«В целом события в нашем окружении указывают на то, что мы должны принимать во внимание: вооружённый конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — заявил Бакке-Йенсен.
Ранее американское издание The National Interest обозначило регионы, где в 2019 году может начаться третья мировая война.