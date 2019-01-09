Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

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Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что возможность начала войны в Европе «больше не является немыслимой».
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
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Стенограмма выступления министра в ходе заседания «Военного общества Норвегии» опубликована на сайте норвежского правительства.

«В целом события в нашем окружении указывают на то, что мы должны принимать во внимание: вооружённый конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — заявил Бакке-Йенсен.

Ранее американское издание The National Interest обозначило регионы, где в 2019 году может начаться третья мировая война.

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