Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что возможность начала войны в Европе «больше не является немыслимой».

Стенограмма выступления министра в ходе заседания «Военного общества Норвегии» опубликована на сайте норвежского правительства.

«В целом события в нашем окружении указывают на то, что мы должны принимать во внимание: вооружённый конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — заявил Бакке-Йенсен.

Ранее американское издание The National Interest обозначило регионы, где в 2019 году может начаться третья мировая война.