Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО
- Reuters
Как сообщает издание Defence-Blog, с украинской стороны разработкой займётся государственная оборонно-промышленная группа «Укроборонпром».
По словам Мушала, в основе проекта будет усовершенствованная версия ракеты класса «воздух — воздух» украинского производства Р-27.
Он отметил, что большинство необходимых элементов уже создано: двигатель, топливо, самонаводящиеся головки.
По оценкам польского представителя, на развёртывание производства в Польше потребуется около трёх лет.
Ранее Киев анонсировал проекты с международными партнёрами в направлении противовоздушной обороны.