Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО

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Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности. Об этом сообщил представитель польской компании WB Electronics Роман Мушал.
Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО
  • Reuters

Как сообщает издание Defence-Blog, с украинской стороны разработкой займётся государственная оборонно-промышленная группа «Укроборонпром».

По словам Мушала, в основе проекта будет усовершенствованная версия ракеты класса «воздух — воздух» украинского производства Р-27.

Он отметил, что большинство необходимых элементов уже создано: двигатель, топливо, самонаводящиеся головки.

По оценкам польского представителя, на развёртывание производства в Польше потребуется около трёх лет.

Ранее Киев анонсировал проекты с международными партнёрами в направлении противовоздушной обороны.

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