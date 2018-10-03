Турчинов рассказал о работе с партнёрами Украины по улучшению ПВО
- РИА Новости
«Вы знаете, в течение четырёх лет был жёсткий запрет на поставки Украине летального оружия. Это была колоссальная проблема, которая не имела никакого логического объяснения», — цитирует УНН Турчинова.
По его словам, во время общения с международными партнёрами он всегда утверждал, что сильная армия Украины является фактором европейской безопасности.
«Четыре года потребовалось убеждать наших партнёров, чтобы мы начали сотрудничать уже в вопросах летального оружия. Первый шаг сделан. Я думаю, этот вопрос будет сегодня достаточно активно обсуждаться, а в конце этого года и при планировании бюджета на следующий год мы будем говорить о более серьёзных системах взаимодействия и проектах, в частности в направлении противовоздушной обороны», — добавил он.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил о намерении купить у США комплексы противовоздушной обороны.