Турчинов рассказал о работе с партнёрами Украины по улучшению ПВО

Украина планирует более серьёзные проекты с международными партнёрами, в частности в направлении противовоздушной обороны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Вы знаете, в течение четырёх лет был жёсткий запрет на поставки Украине летального оружия. Это была колоссальная проблема, которая не имела никакого логического объяснения», — цитирует УНН Турчинова.

По его словам, во время общения с международными партнёрами он всегда утверждал, что сильная армия Украины является фактором европейской безопасности.

«Четыре года потребовалось убеждать наших партнёров, чтобы мы начали сотрудничать уже в вопросах летального оружия. Первый шаг сделан. Я думаю, этот вопрос будет сегодня достаточно активно обсуждаться, а в конце этого года и при планировании бюджета на следующий год мы будем говорить о более серьёзных системах взаимодействия и проектах, в частности в направлении противовоздушной обороны», — добавил он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил о намерении купить у США комплексы противовоздушной обороны.