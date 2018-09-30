Порошенко заявил о намерении купить у США комплексы ПВО

Украинский президент Пётр Порошенко в эфире CNN заявил о намерении купить у Соединённых Штатов комплексы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, подобное вооружение позволит сдержать угрозу «российской массированной атаки с применением авиации». Он также отметил, что покупка американских комплексов ПВО поспособствует обеспечению глобальной безопасности.

Кроме того, Порошенко назвал поставки Украине противотанковых комплексов Javelin символическим началом военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Ранее украинский лидер в ходе ежегодного послания парламенту заявил о намерении страны закупить высокоточное ракетное вооружение. Украинский лидер также сообщил, что Киев продолжит сотрудничество с США по поставкам оружия.