Эксперт оценил блокировку в США законопроекта по санкциям против России и Ирана

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с радио Sputnik оценил блокировку в сенате США документа, который предусматривает введение санкций против России и Ирана за помощь правительству Сирии.

«По сути, основная причина — не какое-то изменение позиции сенаторов в отношении России и санкционного режима как такового», — заявил он.

По его словам, речь идёт о внутриполитической борьбе между администрацией американского президента Дональда Трампа и конгрессменами, связанной с шатдауном.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сказал, что в этой ситуации можно отметить два аспекта — знак протеста против шатдауна и форма противодействия демократов и части республиканцев сирийской политике администрации Трампа.

«Растёт понимание, что санкционная политика должна быть очень осторожной. Потому что всё, что затрагивает Сирию и её союзников, может негативно отразиться на Иране, а значит, это будет помощь администрации Трампа в подталкивании Ирана к выходу из ядерной сделки», — считает Васильев.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв объяснил блокировку в США законопроекта по санкциям против России и Ирана.