В Таиланде произошло ДТП с перевозившим российских туристов автобусом
- Reuters
Об этом информирует The Phuket News со ссылкой на представителя местной полиции Джарата Лаемпхана.
По данным полиции, на крутом повороте автобус врезался в пикап, в результате чего у того лопнуло колесо.
«Водителю пикапа повезло, ему удалось съехать на обочину, не задев другие машины», — сообщил Лаемпхан.
Он добавил, что пассажиры автобуса были «сильно напуганы, но в остальном всё хорошо».
Полицейские устанавливают виновника ДТП.
В конце декабря семья из России погибла в ДТП в Финляндии.