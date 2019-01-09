В Таиланде произошло ДТП с перевозившим российских туристов автобусом

На тайском острове Пхукет произошло столкновение туристического автобуса, перевозившего россиян, и пикапа, никто не пострадал.

Об этом информирует The Phuket News со ссылкой на представителя местной полиции Джарата Лаемпхана.

По данным полиции, на крутом повороте автобус врезался в пикап, в результате чего у того лопнуло колесо.

«Водителю пикапа повезло, ему удалось съехать на обочину, не задев другие машины», — сообщил Лаемпхан.

Он добавил, что пассажиры автобуса были «сильно напуганы, но в остальном всё хорошо».

Полицейские устанавливают виновника ДТП.

В конце декабря семья из России погибла в ДТП в Финляндии.