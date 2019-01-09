В США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил

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У США нет планов по размещению вооружённых сил на Южных Курилах в случае, если Россия передаст их Японии. Об этом заявил командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез в ходе пресс-конференции в Токио.
В США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил
  • РИА Новости

«Прямо сейчас у США нет планов размещать вооружённые силы на этих островах», — сказал он.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен сделать всё возможное, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора.

СМИ сообщали, что власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин заявил о существующей возможности размещения американских войск на Курилах, если они когда-либо отойдут Японии. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями российских и иностранных информагентств на полях ПМЭФ.

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