В США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил
- РИА Новости
«Прямо сейчас у США нет планов размещать вооружённые силы на этих островах», — сказал он.
Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен сделать всё возможное, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора.
СМИ сообщали, что власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.
В июне 2017 года президент России Владимир Путин заявил о существующей возможности размещения американских войск на Курилах, если они когда-либо отойдут Японии. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями российских и иностранных информагентств на полях ПМЭФ.