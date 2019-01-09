В МИД России усомнились в полном уходе США из Сирии

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона сомневается в полном уходе США из Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу для себя представить в нынешней ситуации — в ситуации безудержной погони Вашингтона за доминированием в мире, стремления присутствовать везде и решать вопросы только на своих условиях, что вдруг США физически полностью и неоспоримо в военном отношении уйдут из Сирии», — сказал он.

Он также добавил, что, по его мнению, в настоящий момент в Вашингтоне сильны позиции тех, кто считает необходимым сохранить военное присутствие США в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о скором выводе американских военных из Сирии.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.