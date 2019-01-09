В Европарламенте призвали ЕС увеличить присутствие в зонах конфликтов
- Reuters
Парламентарий направила в Европейский совет запрос о перспективах создания военных подразделений, которые союз смог бы использовать в зарубежных операциях.
По её мнению, ЕС не должен допускать, чтобы третьи страны, в том числе Россия и США, оказывали решающее воздействие на ситуацию в дестабилизированных регионах.
Она считает, что в последнее время в странах, которые расположены недалеко от европейских границ, наблюдались непрекращающаяся дестабилизация, вооружённые конфликты и «крах государственных структур».
«Учитывая целый ряд проблем, проистекающих от данных процессов для Европейского союза, ЕС необходимо безотлагательно принять конкретные меры коллективного характера и увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, не допуская, чтобы военная деятельность третьих стран (в особенности России и США, а также отдельных членов Евросоюза) оказывала решающее воздействие на развитие ситуации в данных районах», — подчеркнула Шуйца.
В связи с этим она направила в Евросовет запрос, потребовав разъяснений, будут ли созданы военные подразделения под руководством ЕС, которые можно использовать для проведения операций за рубежом.
Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность отсутствием своего влияния в странах «арабской весны».
Подробнее — в материале RT.