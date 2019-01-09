В Европарламенте призвали ЕС увеличить присутствие в зонах конфликтов

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Евросоюзу следует увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, считает депутат Европарламента Дубравка Шуйца.
В Европарламенте призвали ЕС увеличить присутствие в зонах конфликтов
  • Reuters

Парламентарий направила в Европейский совет запрос о перспективах создания военных подразделений, которые союз смог бы использовать в зарубежных операциях.

По её мнению, ЕС не должен допускать, чтобы третьи страны, в том числе Россия и США, оказывали решающее воздействие на ситуацию в дестабилизированных регионах.

Она считает, что в последнее время в странах, которые расположены недалеко от европейских границ, наблюдались непрекращающаяся дестабилизация, вооружённые конфликты и «крах государственных структур».

«Учитывая целый ряд проблем, проистекающих от данных процессов для Европейского союза, ЕС необходимо безотлагательно принять конкретные меры коллективного характера и увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, не допуская, чтобы военная деятельность третьих стран (в особенности России и США, а также отдельных членов Евросоюза) оказывала решающее воздействие на развитие ситуации в данных районах», — подчеркнула Шуйца.

В связи с этим она направила в Евросовет запрос, потребовав разъяснений, будут ли созданы военные подразделения под руководством ЕС, которые можно использовать для проведения операций за рубежом.

Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность отсутствием своего влияния в странах «арабской весны».

Подробнее — в материале RT.

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