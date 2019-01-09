Посол России в Нидерландах ответил на слова коллеги из США о «Северном потоке — 2»

Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в интервью газете «Известия» прокомментировал мнение своего американского коллеги Пита Хукстра о проекте «Северный поток — 2».

Отмечается, что посол США в Нидерландах Пит Хукстра написал статью для издания De Telegraaf, в которой, по словам Шульгина, предположил, что «Западная Европа, включая Нидерланды, попадает в зависимость от России» из-за реализации указанного проекта.

«Я, безусловно, напишу свою статью и потребую от De Telegraaf опубликовать её в порядке ответа на измышления американского коллеги. Наш текст будет о том, что «Северный поток — 2» — сугубо коммерческий проект, и в Нидерландах, насколько мы понимаем, как раз из этого и исходят» — сказал дипломат.

При этом он добавил, что американский сжиженный газ примерно на 30% дороже российского.

«Голландцы — люди прагматичные, они умеют считать деньги», — заключил Шульгин.

В сентябре президент США Дональд Трамп отметил, что Германия станет полностью зависимой от России в сфере энергетики, если не изменит свою политику относительно «Северного потока — 2».

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН оценил гарантии Москвы по поставке газа Европе.