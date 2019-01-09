В результате взрыва в сирийской Хаме погибли три человека

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В результате взрыва мины, установленной террористами в сирийской Хаме, погибли три человека, ещё пять пострадали. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что среди погибших была женщина.

В середине декабря в результате взрыва в городе Африн на севере Сирии погибли семь человек, ещё 20 пострадали.

Ранее в сирийской провинции Дараа после взрыва заложенной террористами мины погиб ребёнок.

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