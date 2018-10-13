СМИ сообщили о гибели ребёнка в Сирии из-за мины боевиков

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В сирийской провинции Дараа в результате взрыва заложенной террористами мины погиб ребёнок.
СМИ сообщили о гибели ребёнка в Сирии из-за мины боевиков
  • Reuters

Об этом сообщает агентство SANA.

«Заложенная террористами мина подорвалась на окраине деревни аль-Гариба в субботу утром, в результате погиб десятилетний ребёнок», — сообщает агентство.

Уточняется, что деревня находится в 40 километрах к востоку от города Дараа.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что боевики обстреляли сирийский город Алеппо, в результате чего погиб ребёнок.

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