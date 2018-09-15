В ЦПВС сообщили о гибели ребёнка при обстреле боевиками сирийского Алеппо

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что боевики обстреляли сирийский город Алеппо, в результате чего погиб ребёнок.

При этом он отметил, что ещё 13 человек, в числе которых были восемь детей, пострадали.

«В результате одного из обстрелов окраин города Алеппо из 82-миллиметрового миномёта пострадали 14 мирных жителей. Ребёнок 11 лет погиб, 13 человек, включая восемь детей, ранены», — указал Савченко.

Также в населённом пункте Талль-Рифат двое мирных жителей получили ранения при обстреле из 120-миллиметрового миномёта, совершённого боевиками, занимающими позиции в районе города Эль-Баб и в округе Африн.

12 сентября Россия зафиксировала обстрелы в трёх сирийских провинциях.