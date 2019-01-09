Шульгин оценил возможные перспективы действия расширенного мандата ОЗХО в Сирии

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Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с газетой «Известия» рассказал, к чему, по его мнению, может привести возможное действие расширенного мандата организации в Сирии.

По его словам, в некоторых западных столицах не разделяют стремления мирового сообщества урегулировать сирийский кризис.

«Там по-прежнему надеются отстранить от власти президента Башара Асада... Западные страны хотят, чтобы авторитетная международная организация обвинила руководство САР в совершении преступлений с использованием химоружия», — отметил Шульгин.

По мнению посла, указанный атрибутивный механизм направлен на подрыв реализации политического процесса в Сирии.

20 ноября на конференции участников Конвенции о запрещении химического оружия был одобрен проект бюджета на 2019 год, который подразумевает расширение мандата ОЗХО.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение наделить технический секретариат ОЗХО дополнительными функциями установления виновных в химатаках.

По словам министра, указанную ситуацию можно считать крайне опасной.

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