Шульгин оценил возможные перспективы действия расширенного мандата ОЗХО в Сирии
По его словам, в некоторых западных столицах не разделяют стремления мирового сообщества урегулировать сирийский кризис.
«Там по-прежнему надеются отстранить от власти президента Башара Асада... Западные страны хотят, чтобы авторитетная международная организация обвинила руководство САР в совершении преступлений с использованием химоружия», — отметил Шульгин.
По мнению посла, указанный атрибутивный механизм направлен на подрыв реализации политического процесса в Сирии.
20 ноября на конференции участников Конвенции о запрещении химического оружия был одобрен проект бюджета на 2019 год, который подразумевает расширение мандата ОЗХО.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение наделить технический секретариат ОЗХО дополнительными функциями установления виновных в химатаках.
По словам министра, указанную ситуацию можно считать крайне опасной.