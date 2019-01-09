СМИ: В Лондоне арестован пытавшийся проникнуть в здание парламента мужчина

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Сотрудники правоохранительных органов британской столицы арестовали мужчину, который, как предполагается, пытался незаконно проникнуть в здание парламента страны, сообщает The Sun со ссылкой на заявление полиции.

«Около 19:20 (22:20 мск) во вторник, 8 января, мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект при попытке попасть в Вестминстерский дворец», — говорится в тексте.

Отмечается, что он был доставлен в участок. В результате ЧП никто не пострадал.

К настоящему времени подробности инцидента неизвестны, ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого подозревают в нападении с ножом в Манчестере, задержан на основании Закона о психическом здоровье. 

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