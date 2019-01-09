СМИ: В Лондоне арестован пытавшийся проникнуть в здание парламента мужчина
«Около 19:20 (22:20 мск) во вторник, 8 января, мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект при попытке попасть в Вестминстерский дворец», — говорится в тексте.
Armed police arrest Parliament ‘intruder’ as he ‘tried to gain entry’ to Palace of Westminster https://t.co/pVZaskAHn2pic.twitter.com/4dowGwNryY— The Sun (@TheSun) 8 января 2019 г.
Отмечается, что он был доставлен в участок. В результате ЧП никто не пострадал.
К настоящему времени подробности инцидента неизвестны, ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что мужчина, которого подозревают в нападении с ножом в Манчестере, задержан на основании Закона о психическом здоровье.