Напавший с ножом на людей в Манчестере задержан на основании Закона о психическом здоровье
«25-летний мужчина, арестованный вчера вечером (31 декабря 2018 года) после инцидента на станции Манчестер Виктория, был оценен специальным медицинским персоналом и задержан в соответствии с Законом о психическом здоровье», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что контртеррористическое подразделение продолжает расследование.
«Ничто не говорит о причастности других людей к этой атаке, но подтверждение этого остаётся главным приоритетом для расследования», — добавили в полиции Манчестера.
Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины в городе Манчестер три человека получили ножевые ранения.