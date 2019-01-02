Напавший с ножом на людей в Манчестере задержан на основании Закона о психическом здоровье

Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом в Манчестере, задержан на основании Закона о психическом здоровье. Об этом сообщается на сайте полиции города.

«25-летний мужчина, арестованный вчера вечером (31 декабря 2018 года) после инцидента на станции Манчестер Виктория, был оценен специальным медицинским персоналом и задержан в соответствии с Законом о психическом здоровье», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что контртеррористическое подразделение продолжает расследование.

«Ничто не говорит о причастности других людей к этой атаке, но подтверждение этого остаётся главным приоритетом для расследования», — добавили в полиции Манчестера.

Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины в городе Манчестер три человека получили ножевые ранения.