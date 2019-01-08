СМИ сообщили подробности гибели супругов из Петербурга в Камбодже
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- globallookpress.com
Тела были обнаружены в пятницу, 4 января, в снятом парой доме. Информацию о смерти подтвердили в посольстве России.
Ранее сообщалось, что вещей и документов погибших в доме не оказалось.
Источник ФАН опроверг данную информацию.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, когда попытался спасти тонущую дочь.