СМИ сообщили подробности гибели супругов из Петербурга в Камбодже

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Стали известны подробности гибели супружеской пары из Санкт-Петербурга в Камбодже.
СМИ сообщили подробности гибели супругов из Петербурга в Камбодже
  • © Walter G. Allgöwer
  • globallookpress.com

Тела были обнаружены в пятницу, 4 января, в снятом парой доме. Информацию о смерти подтвердили в посольстве России.

Ранее сообщалось, что вещей и документов погибших в доме не оказалось.

Источник ФАН опроверг данную информацию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, когда попытался спасти тонущую дочь.

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