В посольстве России назвали домыслами сообщения британских СМИ о Скрипалях

В посольстве России в Великобритании прокомментировали публикацию The Telegraph об экс-офицере ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.

«Что касается сообщений о проживании Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями и так далее, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях. Это домыслы, не заслуживающие серьёзного комментария», — заявил пресс-секретарь дипведомства.

По его словам, британские власти нарушают свои международно-правовые обязательства, отвергая российские требования о консульском посещении российских граждан, скрывая их местонахождение, отказывая в правовой помощи российским следователям.

«Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипаль остаются на положении насильственно удерживаемых лиц», — сказал представитель посольства.

Ранее The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить в Великобритании после инцидента в Солсбери. Отмечается, что Сергей Скрипаль сильно похудел и узнать его по старым фотографиям непросто, во многом его нежелание давать интервью связано именно с этим.

В конце ноября официальный представитель МИД России прокомментировала вышедший в Великобритании документальный фильм о ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.