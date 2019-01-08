В Британии назвали дату голосования по поводу соглашения о брексите

В Великобритании рассказали, когда британские парламентарии проведут решающее голосование по поводу соглашения о брексите.

Об этом сообщает AFP cо ссылкой на официальных лиц.

«Британские парламентарии проведут 15 января ключевое голосование по поводу соглашения о брексите», — указывает агентство.

#BREAKING British MPs to hold key Brexit deal vote on January 15: official pic.twitter.com/GRD4vBSHzi — AFP news agency (@AFP) 8 января 2019 г.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла решающее голосование по соглашению о выходе королевства из Европейского союза в парламенте страны.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Великобритании на фоне брексита.