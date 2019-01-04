В Британии полицейских подготовят к возможным беспорядкам в Северной Ирландии из-за брексита

Более тысячи полицейских из Англии и Шотландии пройдут подготовку, чтобы научиться правильно действовать в случае беспорядков в Северной Ирландии, если королевству придётся осуществлять брексит без сделки с ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что план по усилению полиции был принят после того, как начальники Полицейской службы Северной Ирландии (PSNI) попросили подкрепления, чтобы справиться с возможными проблемами из-за «жёсткой границы».

Ожидается, что обучение сотрудников правоохранительных органов из Англии и Шотландии начнётся в январе.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла решающее голосование по соглашению о выходе королевства из Европейского союза в парламенте страны. Одной из причин отсрочки стало несогласие парламентариев с пунктом договора, касающимся Северной Ирландии.

Исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Великобритании на фоне брексита.