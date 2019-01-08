Эксперт оценил сообщения о предложении Японии отказаться от компенсаций по Курилам

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Анастасия Румянцева
Заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами.
Эксперт оценил сообщения о предложении Японии отказаться от компенсаций по Курилам
  • © Андрей Шапран
  • РИА Новости

«Интерес общественности очень большой, но никаких подробностей: кто о чём договорился — мы понятия не имеем, только отдельные утечки, которые где-то появляются, свидетельствуют о том, что процесс идёт. Момент, касающийся компенсаций, — это не самый существенный вопрос. Если мы возвращаемся к декларации 1956 года, надо дезавуировать письма, которые были направлены в 1960 году советским правительством. Там говорилось, что если Япония не подпишет договор безопасности, будут выведены американские базы и будет нейтральный статус, то вопросов нет: два острова, Шикотан и Хабомаи, переходят Японии. Но когда он (договор. — RT) был подписан, советское правительство сказало, что эти предложения недействительны в связи с таким развитием событий», — отметил Мосяков. 

По словам эксперта, территориальный вопрос «очень острый и сложный». 

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что Япония может предложить России отказаться от взаимных компенсаций по Курилам.

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