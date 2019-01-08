Три человека погибли и около 200 пострадали при столкновении двух поездов в ЮАР
- Reuters
«Согласно сообщениям о столкновении поездов в Маунтин-Вью, в результате ЧП три человека погибли и 200 пострадали», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.
[UPDATE] -Reports from the #traincollision in #mountainview show approximately 3 fatalities with 200 other injured. @ewnupdates@eNCA@JacaNews@jour_maine@SABCNewsOnline@_ArriveAlive@FatalMoves@KayaTraffic@POWER987News@yfmtraffic— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 8 января 2019 г.
[MOUNTAIN VIEW] – Train collision leaves 3 dead, approximately 200 others injured. https://t.co/WxEUwpxqc5@ewnupdates@eNCA@JacaNews@jour_maine@SABCNewsOnline@_ArriveAlive@FatalMoves@KayaTraffic@POWER987News@yfmtraffic@News24_SA@cnnbrk@SkyNewsBreakpic.twitter.com/aZvu98IZMj— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 8 января 2019 г.
Ранее в Дании на одном из самых длинных в мире мостов под названием Большой Бельт, который соединяет острова Фюн и Зеландия, произошла железнодорожная авария. В результате погибли 6 человек, 16 получили ранения.