Три человека погибли и около 200 пострадали при столкновении двух поездов в ЮАР

Cлужба неотложной помощи ЮАР сообщила, что по меньшей мере три человека погибли и около 200 пострадали при столкновении двух поездов в районе Маунтин-Вью.

«Согласно сообщениям о столкновении поездов в Маунтин-Вью, в результате ЧП три человека погибли и 200 пострадали», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Ранее в Дании на одном из самых длинных в мире мостов под названием Большой Бельт, который соединяет острова Фюн и Зеландия, произошла железнодорожная авария. В результате погибли 6 человек, 16 получили ранения.