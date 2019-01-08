Три человека погибли и около 200 пострадали при столкновении двух поездов в ЮАР

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Cлужба неотложной помощи ЮАР сообщила, что по меньшей мере три человека погибли и около 200 пострадали при столкновении двух поездов в районе Маунтин-Вью.
Три человека погибли и около 200 пострадали при столкновении двух поездов в ЮАР
  • Reuters

«Согласно сообщениям о столкновении поездов в Маунтин-Вью, в результате ЧП три человека погибли и 200 пострадали», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Ранее в Дании на одном из самых длинных в мире мостов под названием Большой Бельт, который соединяет острова Фюн и Зеландия, произошла железнодорожная авария. В результате погибли 6 человек, 16 получили ранения.

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