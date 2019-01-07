Асад рассказал о важности диалога с общественными организациями

Президент Сирии Башар Асад заявил, что арабским странам важно наладить диалог с общественными организациями для решения своих внутренних проблем.

Об этом сообщает SANA.

Как он сказал на встрече с делегацией Союза арабских адвокатов в Дамаске, все арабские страны сталкиваются примерно с одними и теми же проблемами. Чтобы найти выход из кризиса, надо вступать в диалог с общественными организациями.

Он отметил, что отсутствие подобного рода общения и прозрачности лишь усугубит ситуацию и приведёт к тому, что проблемы будут накапливаться годами.

В ходе беседы сирийский лидер указал также на важность мобилизации общественности, чтобы иметь возможность дать отпор внешним силам. В частности, он указал на попытки Запада подорвать национальную идентичность арабских народов.

Ранее стало известно, что США планируют изучать политическую обстановку в Сирии.