СМИ сообщили о возможном визите высокопоставленного чиновника КНДР в Китай

СМИ сообщили, что северокорейский поезд, внутри которого может быть высокопоставленный чиновник КНДР, прибыл 7 января в Китай.

Об этом пишет «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Отмечается, что поезд проехал через китайский пограничный город Даньдун в 22:15 (16:15 мск).

По данным агентства, дороги вокруг вокзала этого населённого пункта были заблокированы службами безопасности на какое-то время, однако после прохождения поезда они были вновь открыты.

Уточняется, что приезд северокорейского состава в Китай вызвал слухи о том, что это может быть очередной визит Ким Чен Ына в КНР.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что планирует посетить КНДР в следующем году.