Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику

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Президент США Дональд Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику.
Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Это настоящий враг народа! Мы должны вернуть честность в журналистику...» — написал он.

Он также добавил, что фейковые СМИ сегодня делают всё, чтобы принизить достижения его администрации. Для этого они, по его словам, ссылаются на несуществующие источники и пишут истории, которые являются выдумкой.

Ранее Трамп поздравил всех людей, включая работников фейковых СМИ, с Новым годом.

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