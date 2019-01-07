Президент США Дональд Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Это настоящий враг народа! Мы должны вернуть честность в журналистику...» — написал он.

....The Fake News Media in our Country is the real Opposition Party. It is truly the Enemy of the People! We must bring honesty back to journalism and reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.

Он также добавил, что фейковые СМИ сегодня делают всё, чтобы принизить достижения его администрации. Для этого они, по его словам, ссылаются на несуществующие источники и пишут истории, которые являются выдумкой.

Ранее Трамп поздравил всех людей, включая работников фейковых СМИ, с Новым годом.