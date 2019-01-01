Трамп поздравил своих ненавистников и фейковые СМИ с Новым годом

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Президент США Дональд Трамп поздравил всех людей, включая своих ненавистников и работников фейковых СМИ, с Новым годом.
Трамп поздравил своих ненавистников и фейковые СМИ с Новым годом
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«С Новым годом всех, включая моих ненавистников и фейковые СМИ! 2019 год будет фантастическим для тех, кто не страдает от синдрома Трампонепереносимости. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой, великие вещи происходят в нашей стране!» — написал он.

Ранее Трамп выступил с новогодним обращением к нации, в ходе которого отметил рост экономики страны и повышение зарплат американцев.

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