Трамп поздравил своих ненавистников и фейковые СМИ с Новым годом

Президент США Дональд Трамп поздравил всех людей, включая своих ненавистников и работников фейковых СМИ, с Новым годом.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«С Новым годом всех, включая моих ненавистников и фейковые СМИ! 2019 год будет фантастическим для тех, кто не страдает от синдрома Трампонепереносимости. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой, великие вещи происходят в нашей стране!» — написал он.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

Ранее Трамп выступил с новогодним обращением к нации, в ходе которого отметил рост экономики страны и повышение зарплат американцев.