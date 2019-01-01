Трамп в новогоднем обращении рассказал о достижениях в 2018 году

Президент США Дональд Трамп выступил с новогодним обращением к нации, в ходе которого отметил рост экономики страны и повышение зарплат американцев.

Соответствующее обращение опубликовано в Twitter Белого дома.

«Ещё не было администрации, которая бы сделала за первые два года у власти больше, чем администрация Трампа, и я очень горжусь этим», — сказал он.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) 1 января 2019 г.

В частности, Трамп отметил, что его администрация заключила новые договоры с Мексикой, Канадой и Южной Кореей, а также разорвала «ужасный договор» с Ираном.

Ранее Трамп похвалил себя за действия, которые страна предпринимает в Сирии.