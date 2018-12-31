Трамп похвалил себя за операцию в Сирии
- Reuters
«Если бы кто-нибудь, кроме Дональда Трампа, сделал то, что я сделал в Сирии, где царил беспредел «Исламского государства»*, когда стал президентом, он бы стал национальным героем», — написал Трамп в Twitter.
По его словам, ИГ почти разгромлено и Соединённые Штаты постепенно высылают войска.
Американский лидер выразил уверенность, что выработанная им тактика в Сирии работает.
19 декабря в Белом доме сообщили, что Соединённые Штаты приступили к выводу своих войск с территории Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.