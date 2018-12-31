Трамп похвалил себя за операцию в Сирии

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые страна предпринимает в Сирии.
Трамп похвалил себя за операцию в Сирии
  • Reuters

«Если бы кто-нибудь, кроме Дональда Трампа, сделал то, что я сделал в Сирии, где царил беспредел «Исламского государства»*, когда стал президентом, он бы стал национальным героем», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, ИГ почти разгромлено и Соединённые Штаты постепенно высылают войска.

Американский лидер выразил уверенность, что выработанная им тактика в Сирии работает.

19 декабря в Белом доме сообщили, что Соединённые Штаты приступили к выводу своих войск с территории Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить