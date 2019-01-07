Эксперт прокомментировала приглашение Моди на ВЭФ-2019

Руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян прокомментировала в беседе с RT проведение телефонных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которого президент пригласил принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.

По словам Шаумян, когда президент страны таким образом приглашает премьер-министра, это свидетельствует о «высшей степени заинтересованности в отношениях».

«Несколько раз встречались Путин и индийский премьер-министр, встречи всегда проходили в дружественной обстановке и свидетельствовали о том, что там есть взаимопонимание. Мы, как и индийская сторона, заинтересованы в развитии отношений. Тот факт, что Путин пригласил именно на ВЭФ, говорит о том, что с точки зрения развития экономических связей Индия для нас очень важный партнёр, так же как и мы для неё. Экономическая и научно-техническая стороны, совместные проекты, которые мы осуществляем, такие как строительство АЭС Куданкулам.... Я уже не говорю о традиционных цивилизационных отношениях... Обе стороны заинтересованы в развитии политических связей, есть много проблем, где наши позиции близки», — отметила она.

Ранее Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019 в качестве главного гостя.

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