Эксперт прокомментировала приглашение Моди на ВЭФ-2019

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Анастасия Румянцева
Руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян прокомментировала в беседе с RT проведение телефонных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которого президент пригласил принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.
Эксперт прокомментировала приглашение Моди на ВЭФ-2019
  • Reuters

По словам Шаумян, когда президент страны таким образом приглашает премьер-министра, это свидетельствует о «высшей степени заинтересованности в отношениях».

«Несколько раз встречались Путин и индийский премьер-министр, встречи всегда проходили в дружественной обстановке и свидетельствовали о том, что там есть взаимопонимание. Мы, как и индийская сторона, заинтересованы в развитии отношений. Тот факт, что Путин пригласил именно на ВЭФ, говорит о том, что с точки зрения развития экономических связей Индия для нас очень важный партнёр, так же как и мы для неё. Экономическая и научно-техническая стороны, совместные проекты, которые мы осуществляем, такие как строительство АЭС Куданкулам.... Я уже не говорю о традиционных цивилизационных отношениях... Обе стороны заинтересованы в развитии политических связей, есть много проблем, где наши позиции близки», — отметила она.

Ранее Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019 в качестве главного гостя.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Индии.

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