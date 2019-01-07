В Чёрном море у берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами на борту. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на турецкие власти.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолёты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — говорится в сообщении.

Согласно данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от судна «Волга-Балт» в 08:10.

Отмечается, что грузовое судно располагалось в 80 км от Самсуна, на борту находились 13 членов экипажа, среди них два россиянина, девять украинцев и два гражданина Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Керчь-Еникальском канале затонула баржа с 3,3 тыс. тонн зерна.