В МИД России прокомментировали ситуацию в Габоне

Россияне не пострадали в результате попытки военного переворота, который произошёл в столице Габона.

Об этом сообщает российский МИД со ссылкой на посольство России в Либревиле.

«По последним сведениям, заговорщики задержаны. Полиция и жандармерия принимают все необходимые меры по стабилизации ситуации в Либревиле. Интернет-связь полностью отключена. По нашей информации, российские граждане не пострадали», — говорится в сообщении на странице МИД в Facebook.

Отмечается, что посольство России в Либревиле обеспечивает безопасность сотрудников дипмиссии и российских граждан, находящихся на габонской территории.

Ранее стало известно, что силовики арестовали мятежных военных, которые захватили государственную радиовещательную станцию Габона и объявили о создании Национального совета реставрации в связи с утратой доверия к президенту страны.