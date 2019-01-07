Власти Габона заявили об аресте мятежных военных
- Reuters
Об этом сообщает RFI со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу, который также исполняет обязанности официального представителя правительства.
Он отметил, что обстановка будет нормализована в ближайшие часы.
Ранее стало известно, что военные захватили государственную радиостанцию Габона и в эфире раскритиковали президента Али Бонго Ондимбу, призвав население выходить на улицы и объявив о создании «Национального совета реставрации».