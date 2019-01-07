Власти Габона заявили об аресте мятежных военных

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Силовики арестовали мятежных военных, которые захватили государственную радиовещательную станцию Габона и объявили о создании Национального совета реставрации в связи с утратой доверия к президенту страны.
Власти Габона заявили об аресте мятежных военных
  • Reuters

Об этом сообщает RFI со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу, который также исполняет обязанности официального представителя правительства.

Он отметил, что обстановка будет нормализована в ближайшие часы.

Ранее стало известно, что военные захватили государственную радиостанцию Габона и в эфире раскритиковали президента Али Бонго Ондимбу, призвав население выходить на улицы и объявив о создании «Национального совета реставрации».

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