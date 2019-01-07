В Габоне военные объявили о захвате власти

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Военные в Габоне, стране на западном побережье Центральной Африки, взяли под свой контроль государственную радиовещательную станцию, где объявили о создании «Национального совета реставрации» в связи с утратой доверия к президенту страны.
В Габоне военные объявили о захвате власти
  • Reuters

Как сообщает BBC News, в радиоэфире военные сообщили о том, что в Габоне пришло время «восстановить демократию».

Отмечается, что на улицах габонской столицы, Либревиля, видны танки и военные автомобили.

Габон возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который находится у власти с 2009 года.

По данным СМИ, в октябре он перенёс инсульт и проходил лечение в Марокко.

В новогоднем обращении глава государства решил развеять слухи о состоянии своего здоровья и заявил, что чувствует себя хорошо.

Военные во время радиоэфира назвали его послание «жалким зрелищем» и «бесконечной попыткой зацепиться за власть».  

В январе США приняли решение направить около 80 военнослужащих в Габон на фоне обострения ситуации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Первая группа военнослужащих прибыла в Габон 2 января.

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