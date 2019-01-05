США направили военных в Габон на фоне обострения ситуации в ДР Конго

США приняли решение направить около 80 военнослужащих в Габон на фоне обострения ситуации в Демократической Республике Конго. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распространённое Белым домом письмо американского лидера Дональда Трампа руководству конгресса.

«Это размещение примерно 80 военнослужащих является ответом на возможные демонстрации с насилием, которые могут начаться в Демократической Республике Конго (ДРК) в ответ на прошедшие там 30 декабря выборы», — написал Трамп.

Согласно документу, первая часть военнослужащих прибыла в Габон 2 января.

Также отмечается, что в случае необходимости в Габон или Конго могут быть направлены дополнительные силы.

Ранее стало известно, что во время президентских выборов в ДР Конго погибли по меньшей мере четыре человека.