США направили военных в Габон на фоне обострения ситуации в ДР Конго
«Это размещение примерно 80 военнослужащих является ответом на возможные демонстрации с насилием, которые могут начаться в Демократической Республике Конго (ДРК) в ответ на прошедшие там 30 декабря выборы», — написал Трамп.
Согласно документу, первая часть военнослужащих прибыла в Габон 2 января.
Также отмечается, что в случае необходимости в Габон или Конго могут быть направлены дополнительные силы.
Ранее стало известно, что во время президентских выборов в ДР Конго погибли по меньшей мере четыре человека.