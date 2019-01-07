Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Отмечается, что в связи с этим инцидентом Китай направил корабль, который сделал предупреждение эсминцу США и потребовал покинуть район.

«Мы уже сделали представление американской стороне в связи с этим», — цитирует РИА Новости Лу Кана.

Он призвал США прекратить дальнейшие провокационные действия и добавил, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и суверенитета.

Ранее пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр заявила, что эсминец прошёл в 12 милях от спорных островов в рамках «операции по обеспечению свободы навигации» и вызова чрезмерным «морским требованиям».

В декабре 2018 года сообщалось, что ракетный эсминец США McCampbell прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал это сообщение.