Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

Короткая ссылка
Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца
  • Reuters

Отмечается, что в связи с этим инцидентом Китай направил корабль, который сделал предупреждение эсминцу США и потребовал покинуть район.

«Мы уже сделали представление американской стороне в связи с этим», — цитирует РИА Новости Лу Кана.

Он призвал США прекратить дальнейшие провокационные действия и добавил, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и суверенитета.

Ранее пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр заявила, что эсминец прошёл в 12 милях от спорных островов в рамках «операции по обеспечению свободы навигации» и вызова чрезмерным «морским требованиям». 

В декабре 2018 года сообщалось, что ракетный эсминец США McCampbell прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал это сообщение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить