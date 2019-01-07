В Сирии для паломников открыли места библейской истории
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам хранителя гробницы Фози Сакыра, шесть лет назад она была закрыта из-за боевых действий, однако в прошлом году её снова открыли.
«Каждый день сюда приезжают порядка 300 туристов, но в пятницу, в выходной день и летом, может быть и до полутора тысяч», — сообщил Сакыр.
В свою очередь хранитель Пещеры первой крови Мухаммад Мухлиф Мухаммад сообщил, что в комплексе проводились ремонтные работы.
«Мы работали здесь 2 месяца, чтобы привести это место в порядок: убрали мусор, покрасили стены, провели электричество», — заявил он.
В октябре Национальный музей Дамаска открылся после семилетнего перерыва.