В Сирии для паломников открыли места библейской истории

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В Сирии для паломников снова открылись ветхозаветные святые места, включая Пещеру первой крови в Дамаске и гробницу Авеля в мечети недалеко от сирийской столицы.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам хранителя гробницы Фози Сакыра, шесть лет назад она была закрыта из-за боевых действий, однако в прошлом году её снова открыли.

«Каждый день сюда приезжают порядка 300 туристов, но в пятницу, в выходной день и летом, может быть и до полутора тысяч», — сообщил Сакыр.

В свою очередь хранитель Пещеры первой крови Мухаммад Мухлиф Мухаммад сообщил, что в комплексе проводились ремонтные работы.

«Мы работали здесь 2 месяца, чтобы привести это место в порядок: убрали мусор, покрасили стены, провели электричество», — заявил он.

В октябре Национальный музей Дамаска открылся после семилетнего перерыва.

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