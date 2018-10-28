Национальный музей Дамаска открылся после семилетнего перерыва

Национальный музей Дамаска впервые с 2011 года открылся для посетителей, когда в Сирии начались вооружённые столкновения.

Как сообщает SANA, во время торжественной церемонии министр культуры Сирии Мухаммед аль-Ахмед заявил, что возобновление работы музея свидетельствует о возрождении культурной жизни сирийской столицы.

«Это свидетельство того, что правда в войне была на стороне сирийского народа, который одержал в ней победу», — сказал министр.

Отмечается, что после проведённой реставрации открыта часть залов музея.

Ранее сообщалось, что организаторы выставки «Возвращённые сокровища Сирии», которая открылась в Дамаске, планируют показать артефакты в Москве.