Национальный музей Дамаска открылся после семилетнего перерыва
- Reuters
Как сообщает SANA, во время торжественной церемонии министр культуры Сирии Мухаммед аль-Ахмед заявил, что возобновление работы музея свидетельствует о возрождении культурной жизни сирийской столицы.
«Это свидетельство того, что правда в войне была на стороне сирийского народа, который одержал в ней победу», — сказал министр.
Отмечается, что после проведённой реставрации открыта часть залов музея.
Ранее сообщалось, что организаторы выставки «Возвращённые сокровища Сирии», которая открылась в Дамаске, планируют показать артефакты в Москве.