В Москве планируют показать отобранные у боевиков сирийские артефакты

Организаторы выставки «Возвращённые сокровища Сирии», которая открылась в Дамаске, планируют показать артефакты в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил куратор выставки, заведующий отделом классического периода Национального музея Сирии Касем аль-Мухаммед, экспозиция включает древние ценности, которые были обнаружены на территориях, ранее контролируемых боевиками.

На выставке представлено около 500 экспонатов доисторического, классического и исламского периодов истории Сирии, включая орудия труда, оружие, посуду, украшения, монеты, детские игрушки, скульптуры и другие предметы.

По словам Аль-Мухаммеда, многое было отреставрировано. Также он заявил, что сирийские музейщики надеются на помощь коллег из Эрмитажа и Пушкинского музея.

«У нас уже есть договорённость, что, когда российские специалисты помогут нам в реставрации, мы проведём выставку возвращённых сокровищ Сирии в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина», — заявил он.

Ранее ФАН сообщало, что в сирийской провинции Латакия прошёл детский фестиваль.