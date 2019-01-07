В Польше передали в суд дело о поджоге Союза венгров в Ужгороде
Как сообщает TVP Info, фигурантам выдвинули обвинения в терроризме.
При этом, по данным следствия, за поджог здания подозреваемые могли получить денежное вознаграждение от неназванного немецкого журналиста.
«Это была провокация, которая должна была привести к ухудшению украинско-венгерских отношений», — заявил представитель польского Агентства внутренней безопасности.
Ранее в Польше задержали троих подозреваемых в поджоге Союза венгров 4 февраля.