В Польше передали в суд дело о поджоге Союза венгров в Ужгороде

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Прокуратура Польши передала в суд материалы по делу в отношении трёх польских граждан, обвиняемых в поджоге здания Союза венгров в украинском Ужгороде в феврале 2018 года.

Как сообщает TVP Info, фигурантам выдвинули обвинения в терроризме. 

При этом, по данным следствия, за поджог здания подозреваемые могли получить денежное вознаграждение от неназванного немецкого журналиста. 

«Это была провокация, которая должна была привести к ухудшению украинско-венгерских отношений», — заявил представитель польского Агентства внутренней безопасности.

Ранее в Польше задержали троих подозреваемых в поджоге Союза венгров 4 февраля. 

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