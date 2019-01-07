В Польше передали в суд дело о поджоге Союза венгров в Ужгороде

Прокуратура Польши передала в суд материалы по делу в отношении трёх польских граждан, обвиняемых в поджоге здания Союза венгров в украинском Ужгороде в феврале 2018 года.

Как сообщает TVP Info, фигурантам выдвинули обвинения в терроризме. При этом, по данным следствия, за поджог здания подозреваемые могли получить денежное вознаграждение от неназванного немецкого журналиста. «Это была провокация, которая должна была привести к ухудшению украинско-венгерских отношений», — заявил представитель польского Агентства внутренней безопасности. Ранее в Польше задержали троих подозреваемых в поджоге Союза венгров 4 февраля.