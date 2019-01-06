Женщин в Саудовской Аравии будут оповещать о разводе с помощью смс
- Reuters
Об этом сообщает The Financial Times.
Отмечается, что подобным образом власти страны намерены бороться с практикой «тайных разводов», когда мужья в одностороннем порядке расторгают брак, не ставя при этом в известность своих жён.
По словам специалистов, после реализации указанной инициативы женщины будут осведомлены о новом статусе, а также смогут получить право на выплату алиментов.
Летом 2018 года в Саудовской Аравии вступил в силу указ, предусматривающий выдачу водительских удостоверений женщинам.
Также жительницы королевства получили право служить в вооружённых силах страны и присутствовать на стадионах во время футбольных матчей.