В «Роскосмосе» не получили уведомление от NASA об отмене приглашения Рогозина

В «Роскосмосе» не получили официальное уведомление от NASA об отмене приглашения главы компании Дмитрия Рогозина в США. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя госкорпорации.

«Мы не можем сделать никакого официального заявления, так как NASA ещё не уведомило «Роскосмос» о том, что приглашение действительно было отозвано», — заявил представитель компании.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, почему отменил приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить США.

По его словам, «многие сенаторы» Соединённых Штатов назвали приглашение Рогозина «не очень хорошей идеей».

В октябре 2018 года NASA пригласило Рогозина посетить США в начале 2019 года.