Военные России доставили гумопомощь в сирийский лагерь Ярмук

Российские военные доставили жителям сирийского лагеря Ярмук в провинции Дамаск около двух тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Эдуарда Титова.

По его словам, люди, проживающие в лагере, находятся «в самых наихудших условиях» и у них отсутствуют «элементарные продукты».

«Сегодня Центром по примирению была проведена гуманитарная акция: вручили, в том числе детям, пакеты с продуктами питания в необходимом объёме, порядка двух тонн», — сказал Титов.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие доставили подарки от властей Московской области 200 сирийским детям.