Военные России доставили гумопомощь в сирийский лагерь Ярмук

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Российские военные доставили жителям сирийского лагеря Ярмук в провинции Дамаск около двух тонн гуманитарной помощи. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Эдуарда Титова.

По его словам, люди, проживающие в лагере, находятся «в самых наихудших условиях» и у них отсутствуют «элементарные продукты». 

«Сегодня Центром по примирению была проведена гуманитарная акция: вручили, в том числе детям, пакеты с продуктами питания в необходимом объёме, порядка двух тонн», — сказал Титов.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие доставили подарки от властей Московской области 200 сирийским детям.

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