NBC: США оставят часть войск на юге Сирии на неопределённый срок
- Reuters
Как отмечает телеканал, часть войск США после вывода из Сирии будет направлена в Ирак.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль для встречи с высшим руководством страны, в ходе которой планируется обсудить сотрудничество двух государств.
Также спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о планах США вывести из Афганистана более 7 тыс. военнослужащих.