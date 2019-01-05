NBC: США оставят часть войск на юге Сирии на неопределённый срок

Соединённые Штаты намерены оставить часть войск в южных районах Сирии на неопределённый срок даже после вывода контингента из северных регионов страны, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отмечает телеканал, часть войск США после вывода из Сирии будет направлена в Ирак.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль для встречи с высшим руководством страны, в ходе которой планируется обсудить сотрудничество двух государств.

Также спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о планах США вывести из Афганистана более 7 тыс. военнослужащих.