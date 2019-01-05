Глава МИД Чили прокомментировал решение «Группы Лимы» о непризнании власти Мадуро

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Глава чилийского МИД Роберто Ампуэро прокомментировал решение «Группы Лимы» о непризнании власти Мадуро. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Чили

Он заявил, что решение, которое приняли страны «Группы Лимы», «бросает тревожный сигнал международному сообществу».

Но при этом, по его словам, оно «одновременно выражает признание народу Венесуэлы, признание Национальной ассамблеи, демократического органа, выбранного народом страны».

Ранее сообщалось, что страны «Группы Лимы» потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуропередать власть парламенту и назначить новые выборы в стране.

Отмечалось, что страны — члены «Группы Лимы» намерены переоценить свои отношения с Венесуэлой «в зависимости от восстановления демократии в стране».

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