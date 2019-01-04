Страны «Группы Лимы» потребовали от Мадуро передать власть парламенту

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Страны «Группы Лимы» потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть парламенту и назначить новые выборы в стране.

Об этом сообщили в МИД Перу.

«Министры иностранных дел «Группы Лимы», собравшиеся сегодня в нашей столице, заявили, что не признают легитимность нового президентского периода режима Николаса Мадуро, который начнётся 10 января, в связи с тем, что избирательный процесс не соответствовал гарантиям и международным стандартам, необходимым для свободного, справедливого и прозрачного процесса», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что страны — члены «Группы Лимы» переоценят свои отношения с Венесуэлой «в зависимости от восстановления демократии в стране».

Также участники организации договорились не пускать высокопоставленных чиновников Венесуэлы на свои территории и вводить финансовые санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с этой страной.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал заявление министра иностранных дел Перу Нестора Пополисио о возможности разрыва дипломатических отношений с Каракасом странами «Группы Лимы».

Также Мадуро объяснил, почему США и Колумбия активно вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы.

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