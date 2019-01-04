Мадуро объяснил вмешательство США и Колумбии во внутренние дела Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро объяснил, почему США и Колумбия активно вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы.

Как сообщает AFP, он заявил, что это связано с «провальной антинаркотической политикой» двух стран.

По его словам, попытки США и Колумбии вмешаться в дела венесуэльского народа обусловлены желанием властей двух государств отвлечь внимание общественности от того, что Богота и Вашингтон не могут достичь успеха в борьбе с наркоторговлей.

Таким образом он прокомментировал недавнюю встречу госсекретаря США Майка Помпео с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом, на которой они обсуждали варианты «помощи венесуэльцам в восстановлении своего демократического наследия».

Ранее МИД Венесуэлы заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Каракаса, используя давление и шантаж в отношении других государств Латинской Америки.